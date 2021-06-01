Лукашенко заявил, что Западу дорого обойдутся угрозы санкций в отношении транзита газа

МИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Западу могут дорого обойтись угрозы санкций в отношении газового транзита по трубопроводу "Ямал - Европа".

"Я не думаю, что европейцы выстрелят в себе в ногу. Им нет необходимости стрелять себе в ногу. Они же не Украина. Поэтому я не думаю, что они возьмутся за этот рычаг ("Ямал - Европа" - прим. ТАСС). Это им уже тогда совсем дорого обойдется", - сказал Лукашенко во вторник на совещании по вопросам сотрудничества с РФ. Его слова цитирует издание "СБ. Беларусь сегодня". По его словам, "здесь они уже будут иметь дело не только и не столько с Беларусью, сколько с Россией". "А с Россией, они понимают, что лучше не иметь дела", - сказал он.

По мнению Лукашенко, Запад ставит задачу ослабить экономику Белоруссии. "Одна из целей Запада и наших беглых (лидеры оппозиции, которые находятся за пределами Белоруссии - прим. ТАСС) - ударить по бюджетообразующим предприятиям, чтобы ухудшить ситуацию в экономике и в стране в целом, это касается и угрозы санкций в отношении газового транзита по трубе "Ямал - Европа", - отметил Лукашенко. При этом, отвечая на вопрос журналиста, он согласился с тем, что данные действия - это фактически "попытка рейдерских захватов". "Но из этого ничего не получится", - подчеркнул президент.

"Им надо сегодня сохранить лицо. Вляпались по уши", - сказал Лукашенко. В связи с этим Лукашенко напомнил об инциденте с посадкой в Берлине самолета Ryanair, летевшего из Дублина в Краков из-за угрозы взрыва. "И что? Серьезнейший контраст. Вы же посадили в Германии точно так самолет [как и самолет этой же компании 23 мая в Минске]. Объясните, в чем разница? Если сегодня скажут, что это другое, - это не объяснение", - отметил Лукашенко.

Ранее саммит Евросоюза после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс и из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства совершил экстренную посадку в аэропорту Минска, постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Последовали заявления и о других экономических санкциях.

После посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске белорусские правоохранительные органы задержали находившихся на его борту основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и летевшую вместе с ним гражданку РФ Софию Сапегу.