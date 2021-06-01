"Новатэк" продлил срок действия программы выкупа ценных бумаг

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. "Новатэк" принял решение продлить срок действия программы выкупа акций до 7 июня 2022 года. При этом все действовавшие ранее условия выкупа будут сохранены, сообщила компания.

"Правление ПАО "Новатэк" приняло решение о продлении срока действия программы выкупа ценных бумаг "Новатэка" до 7 июня 2022 года с сохранением всех условий выкупа", - говорится в сообщении.

Совет директоров "Новатэка" одобрил программу выкупа обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок еще 7 июня 2012 года. После этого она неоднократно продлевалась.

Акции компании котируются на Московской бирже, GDR - на Лондонской фондовой бирже. Крупнейшими акционерами "Новатэка" являются структуры российских бизнесменов Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко, а также французская Total, которой принадлежит 19,4% акций компании.