Власти и РЖД определят инструменты, нужные для полного перехода компании на российское ПО

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Правительство совместно с РЖД определят инструменты, необходимые для завершения компанией импортозамещения в сфере программного обеспечения. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Кроме того, на встрече приняли решение, что совместно с РЖД будем определять инструменты, необходимые для завершения импортозамещения ПО до 2024 года", - цитирует аппарат слова Чернышенко по итогам посещения Центра разработок и внедрения цифровых компетенций РЖД в Сочи.

Он также отметил, что импортозамещение на основе отечественного конкурентоспособного ПО - основная задача, заложенная в нацпрограмме "Цифровая экономика". "РЖД активно включены в процесс цифровизации, занимают лидирующие позиции, компания успешно реализует собственную стратегию цифровой трансформации, к сентябрю этот документ будет обновлен с учетом правительственных директив и с особым акцентом на импортозамещение программного обеспечения", - сказал вице-премьер.

Чернышенко добавил, что в течение последних трех лет лаборатории отраслевого центра РЖД совместно с центрами компетенций активно внедряют отечественные ПО и собственные разработки. Только в 2020 году на них перешло более 277 тыс. пользователей информационных систем холдинга. "Текущий уровень компетенций специалистов и степень зрелости софта позволяет масштабировать такие решения в другие компании и даже отрасли", - добавил он.

Во время мероприятия вице-премьеру была представлена собственная разработка РЖД - платформа корпоративного хранения данных. Она является базовым компонентом для проектов и систем бизнес- и предиктивной аналитики на основе технологий работы с большими данными с использованием искусственного интеллекта. На ней уже реализованы предиктивный анализ отказов узлов грузовых вагонов, управленческая аналитика социально-кадрового блока и начальников железных дорог, а также разрабатываются инструменты автоматического распознавания дефектоскопических лент с использованием нейронных сетей.

"Мы рассмотрим вопрос регистрации созданной компанией платформы корпоративного распределенного хранения больших данных и других разработок в реестре ипортозамещенного ПО, чтобы расширять этот опыт", - сказал Чернышенко.

О центре

В аппарате вице-премьера отмечают, что работа отраслевого центра направлена и на повышение квалификации специалистов железнодорожной отрасли. Например, в лаборатории виртуальной реальности создан виртуальный мобильный учебный класс, который позволяет отрабатывать практические навыки по различным специальностям. Причем мобильность и простота установки позволяют организовать обучение в любом месте.

"Стратегия цифровой трансформации является для нас драйвером развития, мы постоянно совершенствуем технологии и рабочий процесс. Но невозможна без специальной подготовки кадров, поэтому мы продолжим обучать работников. В 2022 году на базе нашего сочинского центра начнет работу отраслевой центр цифровых компетенций. Совместно с университетом "Сириус" и представителями его уникальной экосистемы центр примет участие в оценке и развитии цифровых компетенций работников РЖД", - указал замгендиректора ОАО "РЖД" Евгения Чаркина.

Сочинский филиал № 11 Отраслевого центра разработки и внедрения информационных систем ОАО РЖД - Центр исследований и разработок (R&D) и цифровых компетенций был образован в 2018 году. На его базе созданы и работают лаборатории: отраслевые центры компетенций: тестирования и импортозамещения, блокчейн, искусственного интеллекта, виртуальной, дополненной и смешанной реальности. Отдел образовательных программ и мероприятий ведёт работу по созданию отраслевого центра цифровых компетенций в тесном взаимодействии с экосистемой "Сириуса".

Среди проектов филиала: создание платформы больших данных РЖД, разработка платформы мобильных тренажеров, разработка системы управления данными (Data Governance), а также проекты предиктивной аналитики, проекты с использованием технологий компьютерного зрения, исследования в области цифровых двойников для моторовагонного подвижного состава, разработка голосового помощника мобильного рабочего места осмотрщика вагонов и исследования в области применения технологий смешанной реальности в оцифровке BIM моделей.