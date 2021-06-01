Около 245 млн рублей выделят на газификацию домов на Смоленщине в 2022 году

ТАСС, 1 июня. Порядка 245 млн рублей выделят в 2022 году на газификацию Семлевского сельского поселения, одного из самых крупных в Вяземском районе Смоленской области, где проживают более 3,6 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Островский на странице "ВКонтакте".

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил правительству и регионам разработать план газификации субъектов РФ и в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам. Сделать это предполагается без привлечения средств населения.

"Цена его практической реализации (проекта по газификации - прим. ТАСС) - свыше 245 млн рублей. <…> С учетом социальной значимости этой проблемы и значительного числа жителей поручил зарезервировать средства на 2022 год на газификацию этого сельского поселения", - сообщил Островский.

Так, на данный момент в Семлевском сельском поселении, где проживают более 3,6 тыс. человек, отсутствует межпоселковый газопровод высокого давления. Его строительство от города Вязьмы до деревни Поляново и села Семлево было запланировано к 2023 году. При этом средства на проведение работ не были выделены в 2021 году, несмотря на наличие проектно-сметной документации, сообщили в пресс-службе областной администрации.

По данным на 1 января 2021 года, уровень газификации в целом по Смоленской области составил 71,1%, в том числе в сельской местности 45,8%. Ранее власти Смоленской области также сообщали о планах по газификации в 2021-2022 годах Велижского и Угорского районов, которые на данный момент остаются в регионе последними полностью негазифицированными. Кроме того, в сентябре 2020 года председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и Алексей Островский подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на период 2021-2025 годов. Сумма инвестиций превысит 7,3 млрд рублей, что в 5,1 раза больше объемов финансирования программы ПАО на 2016-2020 годы.