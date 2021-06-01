Цена бензина Аи-95 на бирже снизилась за день почти на 2%

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Биржевая цена автомобильного бензина марки Аи-95 в ходе сегодняшних торгов уменьшилась на 1,9%, до 56,41 тыс. рублей за тонну, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Биржевой индекс бензина марки Аи-92 по итогам сегодняшних торгов снизился незначительно - на 0,1%, до 53,77 тыс. рублей за тонну.

При этом в мае цена бензина на бирже показывала серьезный рост. Так, биржевой индекс бензина Аи-95 вырос за месяц на 4,8% - с 54,93 тыс. рублей за т 4 мая до 57,54 тыс. рублей за т 31 мая. В свою очередь, цена бензина Аи-92 за аналогичный период возросла на 3,1% - с 52,2 тыс. рублей за т до 53,83 тыс. рублей за т.

Ранее в Минэнерго РФ сообщили ТАСС, что министерство планирует рекомендовать нефтяникам нарастить производство бензина и дизеля, а также увеличить объемы отгрузки и поставок топлива на биржу. Как отметили в Минэнерго, эти меры будут способствовать стабилизации рынка топлива в России. Кроме того, в министерстве подчеркнули, что объемы реализации топлива через биржу сегодня в значительной степени держатся выше аналогичного периода 2019 года, а текущий уровень производства, потребления и поставок топлива продолжает удовлетворять формирующийся спрос.