Министр по делам внешней торговли Финляндии примет участие в ПМЭФ

ХЕЛЬСИНКИ, 1 июня. /ТАСС/. Министр по делам внешней торговли и развития Финляндии Вилле Скиннари примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил во вторник финский МИД.

"Скиннари будет находиться с визитом в Санкт-Петербурге 2-5 июня. Он примет участие в ПМЭФ", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках его визита состоится также встреча сопредседателей российско-финской комиссии по экономическому сотрудничеству, добавили в МИД. Скиннари встретится с сопредседателем комиссии с российской стороны, главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым.

"Мы обсудим возможности для сотрудничества, в частности, в области окружающей среды, климата, 5G, лесном секторе и логистике", - подчеркнул Скиннари. По его словам, он видит "много возможностей для финских компаний в РФ в этих сферах".

Помимо этого, финский министр также проведет встречи с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым и губернаторами Санкт-Петербурга и Ленинградском области. В МИД указали, что в настоящее время в РФ работают около 900 финских компаний, объем финских инвестиций в страну составляет €14 млрд. Россия занимает шестое место по объему финского экспорта и второе - по объему импорта.

Петербургский международный экономический форум в этом году состоится 2-5 июня. Форум пройдет очно, с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, его тема в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В архитектуре деловой программы запланировано более ста дискуссий.