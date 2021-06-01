Петербург планирует заключить на ПМЭФ-2021 порядка 30 соглашений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Количество соглашений, которые подпишет правительство Санкт-Петербурга на ПМЭФ-2021, будет сравнимо с показателем прошлого форума 2019 года, планируется подписать порядка 30 соглашений с крупными компаниями и российскими регионами, сообщил в интервью ТАСС губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Мы не гонимся за объемами. Петербургу не нужны соглашения-пустышки, подписанные и сразу же забытые. Сейчас в программе подписаний значится порядка 30 соглашений как рамочного, так и инвестиционного характера. На ПМЭФ-2019 Санкт-Петербург заключил 27 соглашений на общую сумму 196,3 млрд рублей. В первый год после пандемии постараемся сохранить этот уровень", - сказал Беглов.

Ранее он сообщил, что соглашения затронут практически все сферы городской жизни, включая финансы, транспорт, инновационное производство, строительство объектов здравоохранения и образования, объектов культуры и спорта.

Среди самых крупных запланированных контрактов он назвал соглашение о намерениях с "Воздушными воротами Северной столицы", которое позволит восстановить планы развития аэропорта Пулково. "Перед пандемией мы добились для Петербурга электронных виз иностранцам и седьмой степени свободы воздуха, необходимо использовать эти преференции. Сумма соглашения составит от 40 до 55 млрд рублей. Планируется строительство второй очереди аэропорта и расширение пропускной способности до 35 миллионов пассажиров в 2039 году", - сообщил губернатор.

Он также отметил, что инвесторы готовы вложить 10 млрд рублей в строительство Витебской транспортной развязки, которая соединит трассу ЗСД (Западного скоростного диаметра) и будущую Широтную скоростную магистраль. По словам Беглова, планируется соглашение с Кировским заводом на 22,3 млрд рублей по развитию энерго-металлургического комплекса предприятия. В планах городских властей также сотрудничество со Сбербанком в преобразовании приоритетных отраслей экономики, транспортной и социальной сферы. Российские железные дороги помогут городу в создании линий коммуникаций с использованием квантовых технологий.

Соглашения между регионами

В рамках ПМЭФ-2021 петербургское правительство продолжит выстраивать диалог с другими регионами РФ, сказал Беглов. Действующие соглашения связывают город с 65 субъектами.

"В интересах Красноярского края на петербургских верфях строится новое пассажирское судно для арктических широт. Разработанные в Петербурге информационные системы заинтересовали представителей Кировской области и Республики Башкортостан, с Мурманской и Архангельской областями активно развиваем взаимодействие в области благоустройства и городского хозяйства. На ПМЭФ-21 планируем продолжить эту работу. Подпишем "дорожные карты" по развитию сотрудничества со Ставропольским краем, Ярославской областью, Республикой Коми, Амурской областью и Пермским краем", - сообщил он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.