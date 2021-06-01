Цены на автомобильное топливо в Германии обновили максимум за два года

БЕРЛИН, 1 июня. /ТАСС/. Немецкая общественная организация автомобилистов (ADAC) сообщила о рекордной за два года стоимости топлива в стране. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте организации.

"Цена на бензин достигла наивысшего уровня с мая 2019 года, а на дизель - с ноября 2018 года. За литр бензина марки Super E10 (топливо с 10-процентным содержанием биоэтанола - прим. ТАСС) на заправках ФРГ в мае в среднем требовали €1,483, что на 1,7 цента больше, чем в апреле", - сообщается в пресс-релизе. Цена на дизельное топливо тоже выросла, в среднем литр обходился в €1,331, что на 2,2 цента больше апрельского показателя.

ADAC, как говорится в сообщении, связывает рост цен на автомобильное топливо с котировками на сырую нефть, которые в последнее время превысили отметку $70 за баррель нефти марки Brent.

30 апреля Федеральное статистическое ведомство страны сообщило о том, что валовой внутренний продукт (ВВП) Германии сократился в первом квартале 2021 года на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за последствий коронавирусного кризиса. Правительство ФРГ исходит из того, что рост ВВП Германии - крупнейшей экономики Европейского союза - в текущем году составит 3,5%. В прошлом году он сократился на 4,9%. Этот показатель сравним с рецессией, в которой оказалась экономика ФРГ в 2008-2009 годах.