На Ставрополье построят шесть электростанций на основе возобновляемых источников энергии

ПЯТИГОРСК, 1 июня. /ТАСС/. Инвесторы планируют реализовать на Ставрополье до конца 2024 года шесть проектов по вводу электростанций, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии. Это позволит ежегодно снижать углеродный след более чем на миллион тонн парниковых газов, сообщили журналистам в пресс-службе министерства энергетики, промышленности и связи края.

"До конца 2024 года на территории Ставропольского края планируется реализовать 6 инвестпроектов по вводу электростанций, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии: Бондаревской ВЭС 120 МВт, Медвеженской ВЭС 60 МВт, Берестовской ВЭС 60 МВт, Родниковской ВЭС 71 МВт, а также Просянской МГЭС 7 МВт и Горько-Балковской МГЭС 9 МВт", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, благодаря зеленой энергетике Ставрополье сможет ежегодно снижать углеродный след более чем на миллион тонн парниковых газов. Отмечается, что к концу 2024 года совокупная среднегодовая выработка расположенных на территории региона ветроэлектростанций, гидроэлектростанций, а также солнечной электростанции должна составить более 2,4 млрд кВт в час зеленой электрической энергии. При генерации такого же количества электричества на тепловых электростанциях, использующих природный газ как основной вид топлива, в атмосферу ежегодно может выбрасываться порядка 1,1 млн тонн парниковых газов.

"Уже сегодня существующие гидроэлектростанции Каскада кубанских ГЭС, Старомарьевская солнечная электростанция, а также Кочубеевская и Кармалиновская ветроэлектростанции позволяют снизить объем выбросов парниковых газов на 600 тысяч тонн в год, обеспечивая потребителей Ставропольского края и ряда соседних субъектов экологически чистой электроэнергией", - сказал замминистра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Василий Глушаков, слова которого приводятся в сообщении.

Министерство отмечает, что наличие объектов возобновляемой энергетики позволяет распределять нагрузку на энергетическую систему региона в пиковые часы потребления, а также во время ремонта или модернизации генерирующего оборудования на тепловых электростанциях. Это обеспечивает бесперебойную поставку ресурса населению и предприятиям.