Власти Москвы предоставили льготы инвестпроекту по созданию технопарка "НТВ"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Технопарк "НТВ" с объемом инвестиций порядка 10 млрд рублей появится рядом с Останкинской башней в Москве, власти предоставили льготы на его создание. Об этом сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"Правительство Москвы присвоило статус инвестиционного приоритетного проекта проекту АО "Телекомпания "НТВ" по созданию технопарка в Останкинском районе - недалеко от Останкинской телебашни. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в будущем технопарке смогут работать организации, деятельность которых связана с созданием телевизионных материалов и программ, их трансляцией, осуществлением административных и представительских функций телекомпаний, хранением материалов и предметов, представляющих материальную и культурную ценность, обработкой информации и внешним информационным обменом, а также проведением технических тестов телевизионного и иного оборудования, применяемого при подготовке и трансляции телевизионных программ.

Для создания технопарка площадью свыше 70 тыс. кв. м компании предоставлен земельный участок площадью 1,9 га по адресу: Новомосковская улица, вл.18-22. На указанной территории находится долгострой - здание телекомплекса, возведение которого было начато в 2012 году. В настоящее время проводится перепланировка помещений под новое функциональное назначение - размещение малых и средних компаний в сфере телевещания.

"Согласно проекту - в здании разместят: телевизионные студии площадью от 120 до 1,2 тыс. кв. м; дикторские, монтажные, гримерные; эфирный комплекс, способный обеспечить вещание в девяти часовых поясах (с возможностью вещания в прямом эфире); офисные помещения; коворкинг (порядка 2 тыс. кв. м) для реализации проектов различных творческих команд; центр обработки данных (ЦОД)", - отмечается в материале.

Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит порядка 10 млрд рублей. Половина средств будет направлена на завершение строительства здания телекомплекса на Новомосковской улице (вл.18-22), другая половина - на технологическое оснащение технопарка, включая покупку специализированного оборудования: вещательные сервера, системы работы со звуком и видеопотоками, эфирной и студийной графикой и прочего. Ожидается, что в технопарке "НТВ" будет создано не менее 3 330 рабочих мест в сфере телепроизводства и телевещания.

О компании

АО "Телекомпания НТВ" специализируется на деятельности в области телевизионного вещания. Одноименный канал стабильно входит в тройку лидеров отечественного телерынка (охват аудитории - 96,2% взрослого населения России). В 2020 году телекомпания НТВ выпустила в эфир 131 сериал, 11 документальных фильмов и две программы собственного производства.

Статус инвестиционного приоритетного проекта позволит снизить нагрузку по региональным налогам примерно на 25%. В частности, ставка налога на прибыль будет уменьшена с 20% до 16,5%, обнулена ставка налога на имущество, на 99% снижена арендная плата за землю (0,7% от суммы начисленного налога).