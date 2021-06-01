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Почти 90 км дорог отремонтируют в Нижегородской области в 2021 году

При принятии решения о включении той или иной дороги в ремонтный список учитывался один из важных критериев - наличие маршрутов общественного транспорта

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. В Нижегородской области отремонтируют 24 участка, по которым курсируют школьные автобусы, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2021 году. Об этом журналистам  сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Суммарная протяженность 24 участков дорог составляет 88 км. Школьный автобус пять дней в неделю должен безопасно отвозить детей из отдаленных деревень на уроки, а затем возвращать домой. Даже небольшой участок аварийной дороги делает такую поездку некомфортной, а часто и небезопасной. Поэтому дороги с маршрутами школьных автобусов приводим в порядок в первую очередь", - сказал Никитин.

Он уточнил, что при принятии решения о включении той или иной дороги в ремонтный список учитывался один из важных критериев - наличие маршрутов общественного транспорта и школьного автобуса.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в России до 2024 года. Его целями являются снижение смертности в результате дорожных аварий и мест концентрации ДТП, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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