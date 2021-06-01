Власти США продлили лицензию Chevron на работу в Венесуэле до декабря 2021 года

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Министерство финансов США во вторник объявило, что продлило лицензии американской нефтегазовой компании Chevron и четырем другим корпорациям на ведение деятельности с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA или контролируемыми ею предприятиями до 1 декабря 2021 года.

Кроме Chevron, соответствующие разрешения получили нефтесервисные корпорации Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford.

В распространенном Минфином документе отмечается, что дополнительное время дается для проведения критически важных операций и выполнения контрактов и соглашений, обеспечивающих безопасность персонала и активов компаний. В ноябре прошлого года Минфин продлил лицензию до 3 июня 2021 года.