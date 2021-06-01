Кабмин предложил усилить защиту потребителей от принудительного сбора персональных данных

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Правительство во вторник внесло в Госдуму законопроект о введении штрафов до 50 тыс. рублей за отказ заключить или выполнить договор при отказе потребителя предоставить персональные данные в случае, если этого не требуется по закону. Текст размещен в думской электронной базе.

Кодекс РФ об административных правонарушениях предлагается дополнить нормой, согласно которой "отказ в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора с потребителем" в связи с тем, что он не предоставил свои персональные данные, повлечет штраф для должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Исключение составят случаи, когда данные необходимо предоставить по закону и если это является необходимым условием для выполнения договора.

Законопроект должен вступить в силу с 1 марта 2022 года.

Кабмин во вторник также внес в Госдуму законопроект, устанавливающий запрет для продавца (исполнителя, владельца агрегатора) отказывать в заключении, изменении, расторжении или исполнении договора в связи с отказом потребителя предоставить персональные данные, а также перечень недопустимых условий договора, ущемляющих права потребителей. Поправки вносятся в закон "О защите прав потребителей". Законопроектом предусмотрен запрет на понуждение потребителя под угрозой отказа в совершении сделки к предоставлению персональных данных в случаях, когда предоставление таких данных не предусмотрено законодательством РФ и не связано с совершением сделки по реализации товаров (работ, услуг).