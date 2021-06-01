Глава Минэкономики ФРГ выступил за сотрудничество с Россией

БЕРЛИН, 1 июня. /ТАСС/. Европейский союз должен сотрудничать с другими странами, несмотря на санкции, в том числе с Россией. Об этом заявил во вторник журналистам в Берлине министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.

"Я всегда выступал за то, чтобы, несмотря на санкции, которые мы уважаем и исполняем, сотрудничать, к примеру, с Россией, в тех областях, где санкций нет", - сказал он.

Говоря об ограничительных мерах экономического характера в целом, он признал, что во многих случаях они "не достигают цели". Подробно на этой теме Альтмайер останавливаться не стал, сославшись на то, что ее обсуждают на уровне ЕС.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для ряда должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера.

Секторальные санкции действуют в отношении ряда российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур. В набор таких мер вошли ограничения в доступе для нескольких крупных российских банков к европейскому кредитованию. При этом "дочки" российских государственных банков, зарегистрированные на территории Европейского союза, выведены из-под секторальных санкций.

Восстановление экономики ФРГ

По словам Альтмайера, германская экономика, пострадавшая от воздействия пандемии коронавируса, восстановится к концу года. "К концу года германская экономика вернется к состоянию, которое было до пандемии", - сказал он.

В 2020 году экономика ФРГ столкнулась с двумя локдаунами, второй начали смягчать лишь весной 2021 года. Государство выделило многомиллиардные субсидии на поддержку бизнеса. Парламент для этого специально отменил так называемое правило долгового тормоза, которое запрещает тратить из бюджета больше, чем зарабатывать.

Пандемия привела к снижению многих ключевых экономических показателей в Германии. В частности, на 8,5% сократились объемы промышленного производства, на 5% понизился ВВП, на 9,3% - импорт, на 7,1% - экспорт. Расходы бюджета Германии в 2020 году превысили доходы на 4,4% ВВП, или на €139,6 млрд.