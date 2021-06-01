Около четверти ВРП Подмосковья приходится на машиностроение

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Порядка четверти валового регионального продукта (ВРП) Московской области приходится на предприятия машиностроения. Об этом сообщил во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках отчетно-выборного съезда Союза машиностроителей России.

"Из более чем 5 трлн валового регионального продукта четверть - это промышленность (машиностроение - прим. ТАСС), 250 предприятий машиностроения. Что важно - они не закрываются, а развиваются", - сказал губернатор.

Он отметил, что подготовка высококвалифицированных специалистов, способных работать на благо развития промышленности, - одна из стратегических задач в Подмосковье. Подготовку таких кадров ведут более чем в 40 учебных учреждениях региона. В пресс-службе губернатора отметили, что совместно с флагманскими предприятиями в Московской области создаются брендированные колледжи. Например, с компаниями "Мерседес", HINO и РКК "Энергия".

"Мы заинтересованы, чтобы ребята, которые заканчивают школы, получали компетенции. Уже сегодня они приходят из Физтеха, из технологических колледжей и достойно работают на разных предприятиях. Кадры, как и прежде, решают очень много. Для нас очень важно партнерство с Союзом машиностроителей России, мы его ценим", - добавил Воробьев.