На ПМЭФ-2021 выберут финалистов конкурса проектов "Российской креативной недели"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Финалисты конкурса креативных проектов "Российской креативной недели" определятся 2-4 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021), десять лучших конкурсантов станут участниками итогового фестиваля-форума "Российской креативной недели" в Москве. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Федерации креативных индустрий.

"В рамках ПМЭФ-2021 Роскультцентр и Федерация креативных индустрий проведут образовательный интенсив для финалистов конкурса проектов, которые будут выбраны для участия на фестивале-форуме "Российская креативная неделя". По итогам образовательного интенсива 10 авторов проектов получат возможность представить свои успешные бизнес-кейсы на фестивале-форуме "Российская креативная неделя", которая состоится с 8 по 11 июля 2021 года в ЦПКиО им. М. Горького в Москве", - говорится в сообщении.

Конкурс проводится Российским книжным союзом в партнерстве с ФГБУ "Роскультцентр" при поддержке Фонда президентских грантов. В нем принимают участие авторы более 300 проектов из 50 регионов РФ, 30 лучших были приглашены на ПМЭФ для прохождения интенсивной образовательной программы.

В ходе интенсива в Санкт-Петерурге пройдут мастер-классы, воркшопы и индивидуальная работа участников с экспертами, среди которых будут президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев, гендиректор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов, основатель и креативный директор Sila Sveta Александр Ус, куратор фонда Calvert 22 Денис Щукин и другие известные специалисты из сферы креативных индустрий.

"Обучение пройдет со 2 по 4 июня и будет разбито по дням на тематические блоки: "Продукт", "Продвижение", "Ресурсы". После лекторских выступлений предусмотрен формат World Caf : участники делятся на группы по 10 человек и в течение 1,5 часов открыто беседуют и прорабатывают актуальные для них вопросы с экспертами", - рассказали в Федерации креативных индустрий.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.