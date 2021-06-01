Трутнев: ситуация на пунктах пропуска в ДФО негативно влияет на запуск инвестпроектов

ТАСС, 1 июня. Ситуация на пунктах пропуска на Дальнем Востоке негативно влияет на международные экономические связи и реализацию инвестиционных проектов, заявил вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"По словам вице-премьера, ситуация на пунктах пропуска негативно влияет на развитие международных экономических связей и запуск новых инвестиционных экспортно ориентированных проектов", - сказано в сообщении пресс-службы аппарата полпреда по итогам совещания по вопросу функционирования и развития международных пунктов пропуска через границу РФ в Приморском крае.

На территории ДФО функционируют 58 пунктов пропуска, в том числе 14 пунктов пропуска в Приморском крае. Реконструкция пунктов пропуска осуществляется в рамках федеральной целевой программы "Государственная граница Российской Федерации" и госпрограммы "Развитие транспортной системы", в которую с 1 января этого года включены мероприятия нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". В рамках программ предусмотрены мероприятия по 25 дальневосточным (одному воздушному, шести железнодорожным, семи морским и 11 автомобильным) пунктам пропуска.

В пресс-службе напомнили, что федеральным и региональным органам исполнительной власти был дан ряд поручений главой государства и правительством РФ по реализации мероприятий строительства, реконструкции и оснащения пунктов пропуска через границу РФ на территории Дальнего Востока, ответственными за строительство и реконструкцию являются Минтранс России и Росгранстрой. Вместе с тем, подчеркнули в аппарате, большая часть поручений не выполнена. Не введены пункты пропуска по федеральной целевой программе "Государственная граница Российской Федерации на 2012-2021", не приняты кардинальные меры по увеличению пропускной способности автомобильных погранпереходов.

"Мы говорим о конкурентности страны на мировом рынке, о развитии Дальнего Востока. В дальневосточные регионы мы привлекаем бизнес, создаем новые инвестиционные проекты для того, чтобы люди потом могли продать свою продукцию, в том числе за рубеж. А грузы простаивают, поставки срываются", - цитирует пресс-служба слова Трутнева.

На совещании также было отмечено, что меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции существенно затруднили пропускную способность пунктов пропуска, а сотрудники контрольных органов работают в ненадлежащих условиях. В марте 2019 года Трутнев дал поручение усилить взаимодействие между Россельхознадзором и ветеринарными службами субъектов РФ, поручалось также определить ответственный орган, обеспечить строительство необходимых объектов на каждом погранпереходе, однако выполнены поручения не были.