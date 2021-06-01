Более 5 млрд рублей инвестиций привлекут в первый частный технопарк в Твери к 2024 году

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Власти Тверской области планируют к концу 2021 года создать всю необходимую инфраструктуру в промтехнопарке КСК (группы компаний "Ключевые системы и компоненты"), в котором до 2024 года заявлены размещение 19 резидентов и более 5 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства регион по итогам посещения губернатором Игорем Руденей, президентом АО "Трансмашхолдинг" Андреем Бокаревым и гендиректором компании Кириллом Липой производственных площадок Тверской области.

"В течение 2021 года промышленный технопарк будет обеспечен всей необходимой технологической инфраструктурой. В реализацию проекта уже инвестировано более 3,5 млрд рублей. Общий планируемый объем вложений - более 5 млрд рублей, заявлено размещение 19 резидентов, создание к концу 2024 года до 3 тыс. рабочих мест", - говорится в сообщении пресс-службы.

Эта площадка, по данным пресс-службы, станет одним из крупнейших производственных комплексов в Твери и первым в регионе частным технопарком. Как уточняется в сообщении, по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в 2020 году управляющая компания промтехнопарка КСК получила более 250 млн рублей для возмещена части затрат на приобретение оборудования, такая же господдержка планируется и в 2021 году.

"У нас появились возможности достичь более высоких параметров импортозамещения. Основная роль в этом принадлежит инвесторам. Они вводят и развивают инновационные технологии и подходы к производственным процессам. Продукция КСК не просто может конкурировать с западными аналогами, а превосходит их в разы", - цитирует пресс-служба главу региона Игоря Руденю.

Проект промтехнопарка стартовал в 2018 году, в конце 2020 года открыли первую очередь производства, на его площадке расположены 8 организаций, создано 1 тыс. рабочих мест. Здесь производят комплектующие и оборудование для транспортного машиностроения, в том числе для пассажирских вагонов, вагонов метро, специальных вагонов и других видов транспорта. Основными потребителями продукции являются предприятия АО "Трансмашхолдинг", в частности Тверской вагоностроительный завод.