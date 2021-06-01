Альфред Штерн станет новым главой компании OVM с 1 сентября

ТАСС, 1 июня. Альфред Штерн станет новым председателем правления и главным исполнительным директором австрийского нефтегазового концерна OMV с 1 сентября 2021 года. Как сообщается в пресс-релизе компании, соответствующее решение принято во вторник в ходе встречи наблюдательного совета.

"Он вступит в должность с 1 сентября 2021 года на трехлетний период с возможностью продления полномочий еще на два года", - говорится в заявлении. Нынешний глава OMV Райнер Зеле, который занимает эту должность с 1 июля 2015 года, покинет свой пост 31 августа 2021 года.

OMV занимается добычей и продажей нефти и газа, управляет тремя нефтеперерабатывающими заводами в Европе и владеет 15% в ADNOC Refining и ADNOC Global Trading с общей мощностью переработки более 500 тыс. баррелей в сутки, также управляет около 2,1 тыс. заправочными станциями в десяти странах Европы и газохранилищами в Австрии и Германии.

В сфере разведки и добычи OMV имеет сильную базу в Центральной и Восточной Европе, а также сбалансированный международный портфель, в котором основными регионами являются Ближний Восток и Африка, Северное море, Россия и Азиатско-Тихоокеанский регион. В 2020 году среднесуточная добыча компании составила 463 тыс. баррелей нефтяного эквивалента.