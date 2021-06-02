В МЭР сообщили, что в России появится институт по поддержке креативных индустрий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Институт по поддержке креативных индустрий создадут в России, сообщила в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

"Сейчас принято решение о создании института по поддержке креативных индустрий. В этом направлении мы очень плотно работаем с министерством культуры. И в этом сотрудничестве, практически как в креативной индустрии, важно слияние разных компетенций. Минэкономразвития, прошедшее немалый путь по развитию малого бизнеса, и министерство культуры, которое разговаривает с представителями креативных индустрий на одном языке, смогут настроить меры поддержки для этой уникальной сферы", - сказала она.

По словам Илюшниковой, исследования, представленные в стратегии развития малого бизнеса в Санкт-Петербурге, которая была принята губернатором Александром Бегловым, показывают, что "у предпринимателей из креативной сферы развиты совершенно иные компетенции, чем у бизнесменов традиционных форм бизнеса". "Так, у представителей креативных сфер лучше развито абстрактное мышление и работа в команде, а у [представителей] сферы услуг и производств - толерантность к неопределенности и логическое мышление", - уточнила она.

Замминистра добавила, что с министром культуры РФ Ольгой Любимовой ведется поиск точек соприкосновения, в которых министерства могут помогать и дополнять друг друга. "Это делается для того, чтобы выстраивать оптимальные, а не параллельные или конкурирующие инструменты за счет средств государства, что не очень эффективно, на мой взгляд", - заключила Илюшникова.

К сектору креативных индустрий относят различные виды деятельности, основанные на интеллектуальной деятельности и авторском праве, такие как дизайн, архитектура, кино, телевидение, анимация, реклама, исполнительские и визуальные искусства, мода, издательская деятельность, музыка, компьютерная графика, ремесла, программное обеспечение, телевидение, радио и другие.