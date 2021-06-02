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ПМЭФ-2021

АКРА: кредиты под плавающую ставку вряд ли получат долю выше 5%

Такие займы останутся достаточно жестко регулируемым продуктом, считате глава агентства Михаил Сухов

МОСКВА. 2 июня. /ТАСС/. Кредиты под плавающую ставку получат свою долю рынка, которая вряд ли превысит 5%, заявил в интервью ТАСС выразил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Развитие кредитования, скорее всего, приведет к тому, что предоставление займа под плавающую ставку получит свою долю рынка, но вряд ли превысит 5% и останется при этом достаточно жестко регулируемым продуктом. Если возможности "плавания" ставок будут ограничены, то ухудшение кредитного качества не наступит и продукт не станет массовым", - отметил Сухов.

По его словам, розничные заемщики не имеют возможности управлять процентным риском в отличие от банков, поэтому ЦБ с настороженностью воспринимает идею развития такого продукта в период бурного роста ипотеки и роста неопределенности в отношении будущих процентных ставок.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ до 15 июля 2021 года подготовить поправки, регулирующие порядок изменения сроков и переменных процентных ставок по потребительским кредитам.

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