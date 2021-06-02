Россия и Украина согласовали квоты на вылов в Азовском море на 2021 год

МАХАЧКАЛА, 2 июня. /ТАСС/. Власти России и Украины согласовали квоты на вылов рыбы в Азовском море на 2021 год. Как сообщил ТАСС в среду заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов, квоты на 2022 год будут согласованы осенью.

"Все подписано через МИД [России]. На 2021 год [квоты определены], на 2022 год будут осенью", - сказал собеседник агентства.

Представитель Росрыболовства отметил, что взаимодействие между двумя странами по вопросу определения квот сохраняется. При этом, как отметил Соколов, уже согласованный проект протокола очень долго передавался по официальным каналам.

В ноябре 2019 года Украина согласовала с Россией квоты на вылов рыбы в Азовском море в 2020 году. Соответствующий проект протокола был согласован на заседании российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море.

Протокол по использованию природных ресурсов в Азовском море подписывается между Россией и Украиной ежегодно поочередно на территории каждой из сторон. В 2019 году он должен быть подписан на территории России. Однако Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины сообщило, что Киев планирует подписать протокол на 2020 год дистанционно, поэтому заседание российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства прошло в режиме онлайн.

Азовское море - это внутреннее море двух государств - России и Украины, а рыболовство регулируется двусторонней российско-украинской комиссией.