Bloomberg: рост ВВП Австралии превысил прогнозы и компенсирует потери от пандемии

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Экономика Австралии в первые три месяца этого года продемонстрировала рост, превышающий прогнозы, за счет инвестиций частного сектора. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Австралийского бюро статистики (АБС).

Из них следует, что уровень валового внутреннего продукта (ВВП) Австралии вырос на 1,8% по сравнению с аналогичным показателем последнего квартала 2020 года, в то время как прогнозируемый на первый квартал этого года рост составлял 1,5%. По сравнению с годом ранее, экономика выросла на 1,1% против ожидаемого экспертами роста на 0,6%.

Согласно данным статистического отчета, которые приводит агентство, частные инвестиции выросли на 5,3%, прибавив 0,9 процентного пункта, а инвестиции в жилье увеличились на 6,4%.

"Экономическая активность восстановилась и стала выше, чем до пандемии, - цитирует Bloomberg главу отдела национальных счетов АБС Майкла Смедеса. - Инвестиции в механизмы и оборудование показали самый сильный квартальный рост с декабря 2009 года благодаря продолжающемуся повышению деловой уверенности и поддержке в виде государственных налоговых льгот".

Как уточняет агентство, быстрое восстановление экономики Австралии объясняется тем, что страна смогла сдержать темпы распространения коронавируса. Это повысило уровень доверия потребителей и бизнеса. Массовые денежные вливания укрепили финансовое положение домашних хозяйств и фирм во время изоляции, и теперь потребители тратят накопленные сбережения.