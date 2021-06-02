В городе Санья на Хайнане за три года открыли 237 компаний с иностранным капиталом

САНЬЯ /Китай/, 2 июня. /ТАСС/. Китайский город Санья в южной провинции Хайнань с 2018 по 2020 год зарегистрировал 237 новых компаний с иностранным капиталом. Об этом сообщила газета " Хайнань жибао ".

За три года объем иностранных инвестиций, фактически использованных данными предприятиями, составил $674 млн. Совокупный объем торгового оборота этих компаний достиг 33 млрд юаней (более $5,15 млрд). В Санья на протяжении последних трех лет наблюдается стабильное увеличение притока иностранных инвестиций и объемов внешней торговли, уточняет издание.

Курорт Санья старается уйти от рентной модели экономики, основывающейся на аренде недвижимости. В последние годы этот город усилено инвестирует в развитие сфер туризма, современных услуг и хай-тек. Так, количество высокотехнологичных предприятий в городе Санья на Хайнане в период с 2018 по 2020 год увеличилось с 19 до 114. С апреля 2018 по апрель 2021 года объем продаж местных магазинов беспошлинной торговли достиг 49,23 млрд юаней (около $7,7 млрд)

13 апреля 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру.

Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.