Трутнев предложил сбалансировать энергетику Якутии для развития инвестпроектов

ТАСС, 2 июня. Вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев предложил сбалансировать энергетику Якутии для развития инвестиционных проектов. У компании "Русгидро" есть ряд предложений, сообщил он в среду в ходе рабочей поездки в Республику Саха (Якутия).

"Нам необходимо вместе продумать систему мер, которая позволит сбалансировать энергетику и даст возможность для экономически эффективного развития самых разных проектов. Это касается и проектов, связанных с обеспечением жителей республики продуктами питания: стоимость электроэнергии при строительстве теплиц имеет принципиальное значение, стоимость энергии любого экономического проекта определяет его эффективность", - сказал Трутнев.

Он отметил, что у компании "Русгидро" уже есть ряд предложений с точки зрения совершенствования энергетики Якутии.

"Принятое президентом Российской Федерации решение о выравнивании энерготарифов значительно улучшило ситуация в регионах. Базовый уровень цен на 2021 год - 5,49 рублей за киловатт в час. В то же время в республике существует значительное количество территорий, где электроэнергия вырабатывается на дизельных электростанциях, а тариф экономически обоснованный составляет от 45 до 70 рублей за киловатт в час. Ежегодный размер субсидии для того, чтобы нивелировать разницу в тарифах, составляет более 12 млрд рублей", - добавил Трутнев.