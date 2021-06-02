В Тульской области создадут Центр технического превосходства для поддержки проектов НОЦ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. Власти Тульской области создадут Центр технического превосходства региона, на базе которого будут проводить исследования для научно-образовательного центра (НОЦ) "ТулаТЕХ". Об этом сообщил в среду в интервью ТАСС губернатор Тульской области Алексей Дюмин на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Центр технологического превосходства Тульской области - это единый сетевой центр коллективного пользования научно-исследовательским и вычислительным оборудованием. На его базе мы будем проводить исследования и оказывать услуги по экспериментальному производству участникам НОЦ "ТулаТЕХ" и сторонним предприятиям. Это не только ускорит научно-исследовательские работы в регионе, но и позволит к 2025 году реализовать проекты промышленных предприятий, выпускающих высокотехнологичную продукцию", - сказал Дюмин.

По словам губернатора, на базе Тульского государственного педагогического университета имени Л. Н. Толстого формируется Институт передовых информационных технологий. "Он позволит организовать образовательный процесс по системе "2+2+2" (2 года - общая подготовка, 2 года - выбор профиля и начало профильного обучения, 2 года - продолжение профильного обучения (магистратура). Такой подход нацелен на кооперацию университета с партнерами из реального сектора экономики, а также на построение индивидуальной траектории обучения для каждого студента, что обеспечит талантливой молодежи свободу в профессиональном самоопределении и развитии", - добавил глава региона.

Он уточнил, что институт усилит профориентационную работу и обеспечит непрерывное обучение по IT-специальностям на всех ступенях образования.

НОЦ "ТулаТех" создан в Туле в ноябре 2020 года по нацпроекту "Наука", в него входит 23 компании и ряд вузов, он специализируется по направлениям вооружение и военная техника, гражданское машиностроение, органический и биоорганический синтез, экология и биотехнологии. В рамках этих направлений сформировано 12 проектов, разработан план развития научно-исследовательской инфраструктуры. На реализацию мероприятий и проектов НОЦ до 2024 года запланировано направить более 10 млрд рублей внебюджетных средств, создать более 3 тыс. рабочих мест, зарегистрировать более 1,2 тыс. патентов.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.