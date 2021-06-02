Госдума приняла закон о создании Фонда фондов для АО "УК РФПИ"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон, которым устанавливается возможность для Акционерного общества "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций" (АО "УК РФПИ") создания специальной разновидности инвестиционного товарищества - инвестиционного товарищества с обособленным имуществом. Закон инициирован председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Закон вводит дополнительные способы организации коллективных инвестиций с участием государства и частного бизнеса, устанавливает возможности создания Фонда фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий, в котором будут объединяться средства нескольких инвесторов с отдельными (обособленными) портфелями инвестиций. Для этого вносятся изменения и дополнения в закон "О рынке ценных бумаг", "Об инвестиционном товариществе" и в закон "О Российском фонде прямых инвестиций", которыми предусматривается установление нового вида инвестиционных товариществ с обособленным имуществом при условии, что при заключении договора инвестиционного товарищества с обособленным имуществом управляющим товарищем является АО "УК РФПИ" или его дочернее или зависимое общество, либо иное лицо, утвержденное постановлением правительства РФ.

Предполагается, что обязанность ведения расходов устанавливается отдельно по совместному имуществу и каждому обособленному имуществу.

Также закон предусматривает снятие ограничения по количеству участников договора инвестиционного товарищества, отмену предельного срока действия договора инвестиционного товарищества, а также предоставление возможности заключения такого договора на более длительный срок, расширение возможности инвестирования для Фонда фондов в любые иностранные ценные бумаги без ограничения только теми ценными бумагами, которые могут быть допущены к размещению и (или) публичному обращению в РФ.

Закон определяет статус РФ в лице федеральных органов исполнительной власти, госкорпораций и их подконтрольных организаций как квалифицированных инвесторов в отношении паев паевых инвестиционных фондов под управлением АО "УК РФПИ" или его дочерних управляющих компаний. Также документ устанавливает нормы, согласно которым бухгалтерская отчетность АО "УК РФПИ" и ее дочерних управляющих компаний не подлежит публичному раскрытию в связи с тем, что в отношении АО "УК РФПИ" введены меры ограничительного характера со стороны иностранного государства. Кроме того, уточняются иные организационные положения и функциональные обязанности для операционного управления Фонда фондов в рамках своей компетенции.