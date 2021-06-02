Совфед принял заявление о необходимости прекращения экономической блокады Кубы

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Совет Федерации принял на заседании в среду заявление с осуждением экономической блокады Кубы, в котором призвал парламенты разных стран и международные парламентские организации принять акты в поддержку резолюций Генассамблеи ООН о прекращении многолетней блокады страны.

"Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации призывает парламенты иностранных государств, Организацию Объединенных Наций, Межпарламентский союз, Межпарламентскую ассамблею государств - участников Содружества Независимых Государств, Парламентскую ассамблею Организации Договора о коллективной безопасности, Латиноамериканский парламент, Центральноамериканский парламент, парламент Южноамериканского общего рынка, Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейский парламент выразить свою солидарность с Республикой Куба и кубинским народом, принять акты в поддержку резолюций Генеральной ассамблеи ООН, направленных на прекращение многолетней экономической, торговой и финансовой блокады Республики Куба", - говорится в заявлении.

Сенаторы осуждают продолжающуюся почти 60 лет экономическую блокаду Кубы, введенную США. "Подобные односторонние санкции нарушают общепризнанные принципы и нормы международного права, в том числе принципы суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций, подрывают основы системы многосторонней торговли, наносят ущерб гражданским отраслям экономики, вызывают рост напряженности в международных отношениях", - подчеркнули парламентарии.

Они отмечают, что в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции применяемые США в одностороннем порядке ограничения против Кубы "идут вразрез с усилиями мирового сообщества, направленными на борьбу с этим опасным заболеванием". Кроме того, такие действия в корне противоречат призыву об отмене введенных против других стран санкций в целях борьбы с пандемией, с которым генсекретарь ООН Антониу Гутерриш обратился в 2020 году к странам - членам Группы двадцати.

"Совет Федерации... считает, что Вашингтон должен научиться уважать консолидированную позицию мирового сообщества, изменить свое поведение и пересмотреть в отношении Республики Куба политику ограничений, которая давно стала архаичным явлением, наследием холодной войны. Это решение будет в интересах не только кубинцев, но и многих американцев, в том числе тех, кто лишен возможности беспрепятственно общаться с родственниками, проживающими на Кубе", - говорится в заявлении. Совфед обращает внимание, что 28 резолюций генассамблеи ООН о необходимости прекращения введенной США экономической блокады Кубы приняты подавляющим большинством государств - членов ООН, что "является весомым и неоспоримым доказательством поддержки Республики Куба мировым сообществом".

Отношения Кубы и США

Дипломатические отношения между США и Кубой были разорваны 3 января 1961 года после прихода к власти на острове революционного правительства Фиделя Кастро. На протяжении десятилетий обе страны сосуществовали в условиях острой конфронтации, одной из главных характеристик которой стало эмбарго, наложенное американцами на торговлю с Кубой. Экономический ущерб, понесенный Кубой за десятилетия блокады, составил, по разным оценкам, порядка $1 трлн.

США решились на изменение политического курса только с приходом к власти Барака Обамы. В декабре 2014 года он признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и о смягчении санкций в отношении Кубы. Сближение двух стран приостановилось, когда США возглавил Дональд Трамп - сторонник более жесткой линии в отношении Кубы. Он ужесточил правила поездок в эту страну для граждан США и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.

Генассамблея ООН в начале ноября 2019 года в 28-й раз приняла резолюцию с призывом к США прекратить торгово-экономическую блокаду Кубы, действующую почти 60 лет. Документ поддержали 187 стран, включая Россию. Традиционно против него выступили США и Израиль, впервые к ним присоединилась Бразилия. Украина и Колумбия воздержались, Молдавия в голосовании не участвовала.