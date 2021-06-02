Союзмолоко: продажа немаркированных остатков "молочки" обеспечит их стабильные поставки

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Возможность реализации немаркированных остатков молочной продукции, произведенной в РФ до 1 июня, до окончания срока годности позволит обеспечить бесперебойные поставки этих товаров на рынок. Об этом журналистам сообщил гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов.

Обязательная маркировка мороженого и сыра началась в России с 1 июня 2021 года.

"Сыр и мороженое относятся к товарам длительного хранения, у многих производителей к 1 июня сохранились значительные запасы немаркированной продукции. Было важно позволить производителям реализовать остатки. Минсельхоз поддержал эту инициативу, соответствующее решение правительства позволит сохранить товар в обороте. Благодаря принятому постановлению будут обеспечены бесперебойные поставки молочной продукции на рынок", - сказал Белов.

Он напомнил, что аналогичной возможностью смогут воспользоваться и производители других молочных продуктов, для которых срок введения обязательной маркировки наступит позднее. Он также подчеркнул, что Союзмолоко находится в плотном взаимодействии с правительством России и оператором маркировки Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) по вопросам введения обязательной маркировки. "Важно обеспечить максимально плавный и комфортный переход производителей к работе в новой системе, а также условия для сохранения объемов производства и стабильной ценовой ситуации", - заключил глава союза.