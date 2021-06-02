На инженерные сети и соцобъекты в микрорайоне "Новая Тула" направят около 4 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Власти Тульской области за счет инфраструктурных облигаций намерены привлечь около 4 млрд рублей для строительства внешних инженерных сетей и социальных объектов в микрорайоне "Новая Тула". Об этом сообщил в среду в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

"За счет средств, привлеченных с использованием инфраструктурных облигаций, будут построены внешние инженерные сети до границ микрорайона "Новая Тула", а также школа и два детских сада. Общая стоимость работ - порядка 4 млрд рублей. Учитывая, что мы активно строим в регионе жилье, после апробации механизма будем рассматривать вопрос использования облигаций и в других проектах. Разумеется, с учетом уровня государственного долга субъекта", - сказал Дюмин.

Он объяснил, что Тула станет одним из пилотных регионов по использованию механизма инфраструктурных облигаций, предложенного Минстроем России и компанией ДОМ.РФ.

"Строительство жилья на новых площадках, не обеспеченных инженерной инфраструктурой, требует со стороны инвестора больших капиталовложений и по-прежнему остается для него экономически непривлекательным. Механизм облигаций подразумевает предоставление застройщику государственной гарантии, которая подтвердит возврат займа. Это позволило привлечь в регион инвесторов в лице компаний "Три ЭС проперти девелопмент" и "ТриЭс Новая Тула". Соглашения с ними достигнуты, в том числе в рамках Петербургского международного экономического форума", - сказал глава региона.

Власти Тульского региона рассчитывают построить в областном центре 770 тыс. квадратных метров жилья в микрорайоне "Новая Тула" с использованием механизма инфраструктурных облигаций по соглашению с ДОМ.РФ. Микрорайон будет построен по новому стандарту качества и благоустройства, для этого выделено 94 га земли рядом с деревней Новая Китаевка города Тулы. Микрорайон рассчитан на 25 тысяч жителей, проект планируется реализовывать в течение 10 лет.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.