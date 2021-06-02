В Благовещенске на единственном мосту через реку Зею на время ремонта ограничат движение

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 июня. /ТАСС/. Новый режим работы единственного автомобильного моста через реку Зея в Благовещенске введен в связи с ремонтно-восстановительными работами. С вечера cреды и до особого распоряжения мэра города Олега Имамеева на объекте будет перекрыта одна полоса для движения. Об этом в среду сообщает пресс-служба администрации города.

Зейский мост соединяет Благовещенск с основной дорожной сетью региона и Дальнего Востока. Во время постоянного мониторинга технического состояния моста специалисты выявляют участки, нуждающиеся в ремонте, и перекрывают или ограничивают движение по нему на время ремонта.

"В Благовещенске подписано постановление "О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильному мосту через реку Зея". Согласно нормативному акту с 18:00 (12:00 мск) 2 июня до особого распоряжения будет прекращено движение транспорта по правой полосе на выезде из города Благовещенска, с введением режима реверсивного движения и с ограничением скорости движения до 40 километров в час", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во время постоянного мониторинга технического состояния моста через Зею специалисты выявили участок, нуждающийся в ремонте.

Новый мост

Новый автомобильный мост через Зею строится примерно в километре от существующего, который находится в аварийном состоянии. Деньги на его строительство выделены из федерального бюджета по поручению президента России Владимира Путина.

Проект мостового перехода предусматривает 26 опор и вантовую конструкцию. Его общая протяженность - девять километров, из которых два километра - мостовая часть, семь - подходы. Строительство ведется в километре от существующего моста. На мосту будет организовано автомобильное движение по одной полосе в каждую сторону. По предварительным оценкам, реализация проекта разгрузит существующую переправу на 40-60%, что позволит амурчанам с большим комфортом преодолевать путь между городом и федеральной трассой.