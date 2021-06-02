Глава германской земли заявила, что "Северный поток - 2" отвечает интересам и РФ, и ФРГ

РОСТОК /Германия/, 2 июня. /ТАСС/. Успешное завершение строительства "Северного потока - 2" будет играть важную роль для энергообеспечения Германии. Об этом заявила в среду в Ростоке на севере ФРГ премьер-министр федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг.

"Наша позиция остается прежней. Правительство земли считает правильным строительство [трубопровода]. Завершение проекта отвечает обоюдным интересам, в том числе германским. Нам нужен газ, который будет поступать по этой магистрали, для того чтобы в будущем обеспечивать энергобезопасность Германии", - сказала она.

В Ростоке в среду проходит экономическая конференция "4-й День предпринимателей: Россия в Мекленбурге - Передней Померании". В числе организаторов - правительство федеральной земли Мекленбург Передняя - Померания, местная региональная торгово-экономическая палата. В числе организаторов также торгпредство РФ в Германии.

Мероприятие проходит в смешанном формате - ряд встреч состоятся в Ростоке, многие спикеры подключатся в онлайн-режиме.