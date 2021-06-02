ТОР "Якутия" планируют расширить для новых инвестпроектов

ТАСС, 2 июня. Около десяти инвесторов готовы заключить обязывающие соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего развития (ТОР) "Якутия". Для реализации их проектов ее намерены расширить, сообщила в среду пресс-служба полпредства президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

"По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), в 2021-2022 годах планируется увеличить портфель проектов резидентов. Порядка десяти инвесторов готовы принять решения и заключить с КРДВ обязывающие соглашения об осуществлении деятельности на якутских территориях опережающего развития. Это проекты по развитию социальной инфраструктуры, производству СПГ, созданию лесоперерабатывающих производств, строительству гостиниц", - говорится в сообщении.

При этом, по данным пресс-службы, планируется расширение границ ТОР "Якутия" для поддержки проекта по созданию оптово-распределительного центра в поселке Нижний Бестях на правом берегу Лены напротив Якутска. Здесь с завершением строительства железной дороги формируется транспортно-логистический узел. Оптово-распределительный центр будет представлять собой многофункциональную организацию для производства, приема, хранения и переработки местной продукции и продовольствия.

В апреле правительство республики также направило заявку на расширение границ ТОР на территорию креативного кластера "Квартал труда" в Якутске. "Креативный кластер - первый на Дальнем Востоке технопарк в сфере креативных индустрий. Именно креативная индустрия на сегодняшний день обладает ощутимым потенциалом для экспорта по всему миру и потенциалом импортозамещения для внутреннего рынка. Это кинопроизводство, медиаискусство, архитектура, ювелирное дело и дизайн. Якутия - один из крупнейших производителей качественного современного кино в России, после Москвы и Санкт-Петербурга", - цитирует пресс-служба главу Якутии Айсена Николаева.

Кроме того, в ближайшее время будут заявлены проекты по созданию лесного комплекса в поселке Витим Ленского района, портового причала в поселке Нижний Бестях, строительству мусороперегрузочной станции и гостиничного комплекса, а также центра активного долголетия в Якутске.

При этом, по словам вице-премьера - полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, объем новых проектов, который существует в республике, небольшой, и нужна четкая программа по конкретным шагам для привлечения инвестиций. "Необходимо понять, сколько и каких инвесторов нужно привлечь, специфику проектов и отраслей для их реализации - тех, что на самом деле необходимы республике. Нужно создать бизнесу условия для запуска новых предприятий и развития существующих. Развитием преференциальных режимов в республике можно и нужно заниматься прицельно и на конкретный результат - раскрытие потенциала и как результат повышение уровня жизни населения региона", - сказал Трутнев во время рабочей поездки в регион.

ТОР "Якутия"

На территории Якутии действуют ТОР "Якутия" и "Южная Якутия". В 2015 году в пригороде Якутска была создана территория опережающего развития "Индустриальный парк "Кангалассы". В феврале 2020 года правительство РФ расширило границы территории и сменило ее название на ТОР "Якутия", преференциальный режим распространили на отдельные участки поселков Жатай и Нижний Бестях. ТОР "Южная Якутия" располагается в Нерюнгринском районе Якутии, якорным инвестором выступает угледобывающая компания "Колмар".