В России вовлеченность молодежи в бизнес за три года выросла в два раза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Число молодых людей, вовлеченных в предпринимательство, за три года выросло в два раза. Об этом сообщила в среду заместитель директора департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ Олеся Тетерина на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"За последние три года в России вовлеченность молодежи в бизнес в возрасте 18-24 лет увеличилась в два раза. В 2018 году это было всего 7%, в 2019 году - 14%, в 2020 уже 14,1%. У нас 40 млн молодежи в стране, это почти четверть населения России. Это та молодежь, которая является для Минэкономразвития потенциальной аудиторией, которая может реализоваться в бизнесе при нашей поддержке, чтобы это было для них безопасно. Мы видим вузы в качестве своих партнеров работы со всей молодежью в части развития предпринимательства. У нас появилось много новых менторских программ, мы можем этим опытом делиться с вузами в рамках опыта центров "Мой бизнес". К сожалению, сфера образования сейчас подразумевает закрытый формат, и мы не можем просто прийти с улицы и внедрить там свою платформу предпринимательства", - рассказала Тетерина.

Также она отметила, что сейчас молодые люди уже в 16 лет с согласия родителей могут зарегистрироваться в качестве самозанятых, и платформа "Мой бизнес" готова предоставить свою площадку для пилотирования проектов юных предпринимателей.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.