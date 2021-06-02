Строительство южного обхода Иркутска предварительно оценивается в 7 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Стоимость строительства южного обхода Иркутска протяженностью более 16 км, который необходим для разгрузки городских дорог от транспорта, составит, по предварительным оценкам, около 7 млрд рублей. Об этом в среду сообщил ТАСС губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы завершаем трассировку обхода. По нашим данным, протяженность составит более 16 км. Туда войдут три моста, две развязки. <…> Планируем в конце этого года разыграть контракт [на проектирование]. Где-то около 7 млрд рублей будет объем затрат [на строительство]", - сказал Кобзев.

Он отметил, что проект будет трудоемким и затратным, в частности, из-за перепадов высот на местности, где планируется строить дорогу.

Власти региона ведут диалог с федеральными ведомствами по поводу выделения финансирования. Возможно, проект будет включен в национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". При проектировании и строительстве правительство региона планирует консультироваться с экспертами из профильных федеральных структур.

По словам Кобзева, обход позволить на 60% снизить транспортную нагрузку в Свердловском округе Иркутска и в граничащим с ним поселке Маркова Иркутского района. "Я считаю, что для Иркутска это будет первая веха в стабилизации транспортной напряженности. <…> Других способов снижения такой напряженности внутри городской черты мы не видим", - сказал губернатор.

Ежедневно в часы пик в Иркутске образуются многокилометровые пробки, транспортная проблема обостряется зимой из-за снега. В Иркутске проживают около 630 тыс. человек, численность населения Иркутской агломерации (вместе с пригородом и городами Ангарск, Усолье-Сибирское, Шелехов) превышает 1 млн человек. Город имеет выходы на федеральные трассы Р-255 "Сибирь" и Р-258 "Байкал", с которых транспорт транзитом проходит через Иркутск.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.