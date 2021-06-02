Bloomberg: власти ФРГ могут принять участие в увеличении капитала авиакомпании Lufthansa

БЕРЛИН, 2 июня. /ТАСС/. Правительство ФРГ рассматривает возможность участия в предстоящем увеличении капитала крупнейшей германской авиакомпании Lufthansa. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его информации, такая мера позволит авиаконцерну реализовать план по рефинансированию пакета экономической госпомощи в размере €9 млрд. Вместе с тем Lufthansa планирует привлечь порядка €3 млрд дополнительных заемных средств у крупных банков для возврата государственной помощи, выделенной ей для покрытия расходов, вызванных пандемией коронавируса. Сроки и размер денежных средств, которые смогут предоставить банки, будут зависеть от рыночных условий. Новое финансирование обеспечит достаточно средств для того, чтобы частично погасить задолженность государству в размере €5,7 млрд за его негласное участие в компании в виде собственного капитала.

В свою очередь в самой Lufthansa заверили, что рефинансирование пакета экономической госпомощи является главным приоритетом для компании на ближайшую перспективу. Кроме того, некоторые члены правительства Германии, как пишет Bloomberg, выступают за продолжение государственного финансирования авиаперевозчика.

При этом, как указывает Bloomberg, представители Lufthansa, Минфина ФРГ, а также Европейской комиссии отказались комментировать информацию.

В 2020 году в связи с сокращением пассажиропотока из-за последствий пандемии германский авиаконцерн Lufthansa Group понес рекордные убытки в размере €6,7 млрд, что привело к значительному падению курса его акций. На пике эпидемии коронавируса, когда были закрыты почти все границы в мире, в час компания теряла, по ее собственным данным, около €1 млн.

25 мая 2020 года правительство Германии согласовало с Lufthansa условия предоставления пакета помощи в размере €9 млрд, спустя месяц он был утвержден. Согласно условиям, Фонд стабилизации экономики (WSF) ФРГ приобретает право негласного участия в компании за €5,7 млрд в виде собственного капитала. Также правительство выкупает 20% акций за €0,3 млрд. При этом, для того чтобы авиаконцерн не получил значительного конкурентного преимущества, проект предусматривает лишение компании приоритетных прав на взлет и посадку самолетов в крупнейших аэропортах ФРГ - Франкфурта-на-Майне и Мюнхена.