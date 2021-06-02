Трутнев призвал провести ревизию лицензий, выданных недропользователям в Якутии

ЯКУТСК, 2 июня. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев попросил профильные федеральные министерства, а также главу Якутии Айсена Николаева провести ревизию лицензий на добычу полезных ископаемых в регионе и отозвать те, по которым компании не готовы приступить к разработке месторождений в ближайшее время.

"Я попросил Министерство природных ресурсов, Александра Александровича Козлова [министр природных ресурсов и экологии] вместе с Минвостокразвития, вместе с главой республики посмотреть, проверить все эти лицензии. И там, где недропользователи не смогут дать доказательных заявлений о том, что они в самое ближайшее время запустят месторождения в эксплуатацию, лицензии надо отбирать и снова выставлять на аукцион, чтобы они приносили пользу, создавали новую экономику в республике, рабочие места, платили налоги в бюджеты республики и Российской Федерации", - сказал Трутнев в среду журналистам в среду по итогам совещания в Якутске.

Полпред назвал безответственным отношение инвесторов, которые получили лицензию на разработку месторождений в Якутии, а после этого начали говорить о сложных условиях для работы. "Оправдываются перед Роснедрами, говорят, что условия суровые в республике, что нет необходимой логистики для реализации проектов. Но это совершенно некорректное объяснение. Когда они брали лицензии, точно знали, при каких условиях будут работать, где эти месторождения расположены", - сказал Трутнев.

Как подчеркнул глава Минприроды Александр Козлов, его ведомство готово незамедлительно приступить к соответствующей проверке. "По Якутии больше 130 лицензий, которые, как мы сейчас уже видим, идут с нарушением. Каждой из них будет дана правовая оценка", - отметил министр.

Он заявил о необходимости включать в аукционную документацию на разработку крупных месторождений дополнительные требования к недропользователям для развития инфраструктуры. В частности, такой механизм власти отрабатывают перед выставлением на торги месторождения золота с подтвержденными запасами 175 тонн. "Зная проблемы Якутии - отсутствие транспортной инфраструктуры, энергоснабжения, мы вместе с нашими коллегами из Росатома учли это и предложили следующее решение: тот, кто выиграет этот аукцион, тот заключает свой договор с нашими коллегами из Росатома, они готовы поставить миниатомную станцию - пилотный проект на 35 мегаватт, который обеспечит энергоснабжением не только месторождение, но и населенный пункт, который расположен рядом", - уточнил Козлов.