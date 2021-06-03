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"Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию". Видеотрансляция

В дискуссии принимают участие директор–распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, помощник президента России ​​​​Максим Орешкин и другие

ТАСС/ПМЭФ

В рамках деловой программы ПМЭФ-2021 проходит обсуждение на тему "Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию". Участники дискуссии обсуждают, какие изменения вызвала пандемия, как помочь экономике быстро и с наименьшими потерями адаптироваться к новой нормальности и сможет ли российская экономика воспользоваться открывшимися возможностями для роста.

В мероприятии участвуют директор–распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, помощник президента России ​​​​Максим Орешкин, министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов.

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