"Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию". Видеотрансляция

ТАСС/ПМЭФ

В рамках деловой программы ПМЭФ-2021 проходит обсуждение на тему "Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию". Участники дискуссии обсуждают, какие изменения вызвала пандемия, как помочь экономике быстро и с наименьшими потерями адаптироваться к новой нормальности и сможет ли российская экономика воспользоваться открывшимися возможностями для роста.

В мероприятии участвуют директор–распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, помощник президента России ​​​​Максим Орешкин, министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов.