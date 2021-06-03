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Панельная сессия Сбера "Архитектура постковидного мира" в рамках ПМЭФ. Видеотрансляция

Участники мероприятия обсуждают, как пандемия повлияла на технологические, экономические, социальные, политические мега-тренды

ТАСС/ПМЭФ

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) - 2021 проходит панельная сессия Сбера "Архитектура постковидного мира".

Участники мероприятия обсуждают, как пандемия повлияла на технологические, экономические, социальные, политические мега-тренды. Также они рассуждают, увеличится ли роль государства в экономике и жизни людей и повысится ли внимание к вопросам экологии и изменения климата в глобальной повестке.

Модератором выступает президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф. Среди участников - Рей Далио (основатель, инвестдиректор Bridgewater Associates), Фарид Закария (журналист и политолог), Максим Орешкин (помощник президента РФ), Стивен Пинкер (профессор психологии в Гарвардском университете), а также Джейкоб Френкель (глава Банка Израиля в 1991-2000 годах; председатель правления в JPMorgan Chase International в 2009-2019 годах).

 

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