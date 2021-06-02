Минпромторг выступил за решение вопроса удорожания металлопродукции без "драконовских" мер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Решение проблемы с ростом цен на металлопродукцию и ДСП должно происходить без "драконовских" методов, с комбинацией рыночных и государственных мер, считает замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

"Драконовские меры - они приводят к нарастанию диспропорций на внутренних рынках, росту серого [рынка], росту контрафакта. Мы знаем очень хорошо, к чему приводят драконовские меры. Проблему, безусловно, надо решать, решать в рыночном ключе, решать с привлечением госрегулирования, но жестить не надо точно", - заявил Осьмаков в ходе ПМЭФ.