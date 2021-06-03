"Венчурная экономика развивающихся стран". Видеотрансляция

ТАСС/ПМЭФ

На ПМЭФ в рамках деловой программы проходит дискуссия на тему "Венчурная экономика развивающихся стран". Участники мероприятия обсуждают, как компаниям эффективно выйти на рынок венчурных инвестиций, получить доступ к новым бизнес-идеям и моделям и что такое успешный стартап в современных реалиях.

В мероприятии участвуют глава инвестиционной программы Mubadala в России и СНГ Фарис Аль-Мазруи, председатель совета директоров ООО "Альтера Капитал" Кирилл Андросов, председатель совета директоров, ООО "Альтера Капитал" и другие.