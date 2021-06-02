"Почта России" и ЭР-Телеком договорились о партнерстве и развитии цифровой инфраструктуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. "Почта России" и "ЭР-Телеком Холдинг" (бренд "Дом.ru") подписали на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашение о сотрудничестве и развитии цифровой инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе "Почты России".

Документ подписали президент "ЭР-Телеком Холдинг" Андрей Кузяев и генеральный директор "Почта России" Максим Акимов. Цель партнерства - совместное развитие инфраструктуры, цифровых сервисов и платформ, обмен информацией и опытом, а также осуществление совместных проектов и мероприятий.

"Почта России" приняла стратегию развития компании до 2030 года, предполагающую цифровую трансформацию и дальнейшую диджитализацию бизнеса. <...> "ЭР-Телеком" готов выступить партнером и оказать компании необходимую техническую поддержку!", - отметил Кузяев.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.