"Сколково" стал участником Глобального договора ООН

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС /. Фонд "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) стал участником крупнейшей в мире добровольной лидерской инициативы для развития и внедрения лучших практик в области устойчивого развития - Глобального договора ООН. Об этом в среду сообщила пресс-служба фонда.

"Фонд "Сколково" присоединился к Глобальному договору ООН - крупнейшей в мире добровольной лидерской инициативе для развития, внедрения и информирования о лучших практиках в области устойчивого развития - и стал первым институтом развития в России, который входит в две важнейшие программы ООН: UN Global Compact и Sustainable Development Solutions Network (SDSN)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что как участник Глобального договора "Сколково" будет совершенствовать свою деятельность в соответствии с десятью всеобщими принципами в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией, а также принимать меры для достижения социальных целей и Целей устойчивого развития ООН.

По словам председателя фонда Аркадия Дворковича, тот факт, что "Сколково" признан двумя крупнейшими ассоциациями при ООН, отвечающими за устойчивое развитие, подтверждает высокий уровень экспертизы сотрудников и задает высокую планку при реализации программ, соответствующих Целям устойчивого развития (ЦУР).

"С этим уникальным статусом фонд продолжит аккумулировать решения технологических стартапов не только из России, но и со всего мира с помощью SustainTech Map, и транслировать их 13 тысячам крупнейших корпораций - участников Global Compact из 161 страны, тем самым внося свой вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН", - сказал Дворкович, слова которого приводятся в сообщении.

Программы для ЦУР

На сегодняшний день достижению ЦУР способствуют три программы Фонда "Сколково". Первая - это "Глобальный вызов: искусственный интеллект для Целей устойчивого развития", программа продвигает 17 целей ООН среди технологического сообщества и направлена на поиск инновационных разработок, способствующих решению одной или нескольких ЦУР. Вторая - SustainTech Map - постоянно актуализируемая карта технологических компаний, предлагающих решения в области устойчивого развития. И третья - GreenTech Startup Booster, первая экологическая программа Фонда в партнерстве с крупнейшими российскими и международными компаниями металлургической, химической, нефтегазовой отрасли и электроэнергетики.

К Глобальному договору уже присоединились 10 000 компаний и 4 000 НКО из 166 стран мира, в том числе и партнеры фонда, такие как Сбер, "Сибур", Совкомбанк, РЖД.