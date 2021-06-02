Трутнев попросил Минприроды проверить "Росгеологию" на сдерживание частной геологоразведки

ЯКУТСК, 2 июня. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в среду попросил министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова провести проверку работы холдинга "Росгеология" на предмет сдерживания частной геологоразведки. С такой просьюой полпред обратился на совещании по вопросам эффективности использования полезных ископаемых и проведения геологоразведочных работ на территории Якутии.

"Александр Александрович, у меня просьба, закрепим в протоколе. Надо как-то повнимательней проанализировать работу компании "Росгеология". У меня такое ощущение, что она стала таким отдельным субъектом права, который не то чтобы выполняет стоящие перед государством задачи, а в общем начинает работать как акционерное общество. Мы же ее не для этого создавали. <…> Когда есть такая компания, которая получает значительное государственное финансирование, но по сути дела давит рынок, это не есть очень хорошо", - сказал Трутнев.

Он подчеркнул, что для частных компаний важно создать условия для развития, чтобы те вложениями в геологоразведку повышали стоимость недр и тем самым улучшали экономику страны.

"Мы очень много раз говорили о том, что надо создавать условия, <…> чтобы возникали частные компании [по геологоразведке], которые могут повышать стоимость недр. Для этого нужны некоторые изменения в законодательстве, чтобы это работало. Я прошу вас все эти вопросы посмотреть, отрегулировать для того, чтобы максимальное количество инвестиций приходило на рынок геологического изучения", - сказал Трутнев.

"Росгеология" - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой. 100% акций "Росгеологии" находятся в собственности государства.