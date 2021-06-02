Группа "ВИС" будет участвовать в строительстве студенческого кампуса в Иркутске

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Правительство Иркутской области и группа "ВИС" - российский инфраструктурный холдинг - в среду на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве, частью которого станет строительство в Иркутске студенческого кампуса на условиях частно-государственного партнерства.

"Это даст возможность нам сегодня посмотреть вариант частно-государственного партнерства со строительством студенческого кампуса. Сами студенты сделали предпроектные решения, и мы готовы дальше двигать этот проект, утвердить его на федеральной площадке в Министерстве науки и высшего образования. Студенты, которые поступают в вузы Иркутской области, должны оставаться в регионе", - сказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев журналистами после подписания соглашения.

Он отметил, что в Иркутске насчитывается 70 тыс. студентов, из них 12,3 тыс. живут в общежитиях, предоставить жилье нужно еще почти 8 тыс. Изучены потенциальные площадки под строительство кампуса. Группа "ВИС", как потенциальный концессионер, ведет расчет финансово-экономической модели.

Подписи под соглашением поставили глава Приангарья Игорь Кобзев и председатель совета директоров группы "ВИС" Игорь Снегуров.

Группа "ВИС" имеет опыт реализации проектов государственно-частного партнерства в различных отраслях экономики. Компания построила объекты энергетической, транспортной, нефтегазовой, социальной инфраструктуры.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.