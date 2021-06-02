Глава АСИ: креативные индустрии нужно развивать не только в крупных, но и малых городах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Развитие креативных индустрий должно идти не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. Об этом сообщила в среду глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на заседании рабочей группы по созданию экосистемы креативных индустрий и сервисной экономики в России в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Данные прогноза ООН говорят о том, что если сегодня в городах сконцентрировано 54% жителей, то к 2030 году этот показатель будет больше 60%. Это говорит о том, что города собирают концентрацию умных, талантливых людей, которые как раз обеспечивают развитие новой экономики. <...> Но очень важно сегодня концентрироваться не только на крупных городах, а создавать точки роста в регионах, обеспечивать инфраструктуру, возможности в том числе в малых городах, небольших населенных пунктах", - сказала Чупшева.

По ее словам, 2020 год показал, что таланты могут быть распределены по всей территории страны. "И ты можешь удаленно работать в московской компании, но жить, например, в Анапе, на берегу моря. И это тоже для нас сегодня такой вызов с точки зрения конкурентоспособности, создания форматов удаленной занятости", - уточнила глава АСИ.

По ее словам, агентство сейчас проводит в регионах пилотный проект по созданию креативных кластеров - "центров концентрации талантов".

Ранее стало известно, что 30 креативных пространств на месте промышленных зон и заброшенных зданий создадут в 10 регионах России до конца 2021 года в рамках программы Rurban Creative Lab. Программа реализуется АСИ в партнерстве с ДОМ.РФ.

Задача по созданию в регионах креативных кластеров на территориях бывших промышленных предприятий и заброшенных объектах недвижимости была поставлена президентом РФ Владимиром Путиным в конце 2020 года.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.