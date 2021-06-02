ВЭБ.РФ пока не планирует еще одного обновления состава правления или набсовета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. ВЭБ.РФ уже сформировал состав руководящих органов в рамках новой стратегии института развития, обновлений не планируется. Об этом ТАСС на полях ПМЭФ заявил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

"Органы управления все созданы, в этом смысле, мне кажется, у нас все устойчиво", - сказал Шувалов, отвечая на вопрос о возможности изменения составов набсовета и правления ВЭБ.

В феврале 2021 года сообщалось, что ВЭБ.РФ в рамках реформы институтов развития обновил состав правления для того, чтобы сфокусироваться на достижении национальных целей. В обновленный состав вошли шесть новых членов правления, в том числе бывший глава департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина РФ Константин Вышковский, занимающий сейчас должность старшего банкира ВЭБ.РФ.

В правление также вошли заместители председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян, Юрий Корсун, Артем Довлатов и Олег Говорун. Новым членом правления стал старший вице-президент блока по управлению проектами в сфере недвижимости и работе с активами ВЭБ.РФ Александр Тарабрин. При этом из состава правления вышли первый зампред ВЭБ.РФ, бывший глава банка "Российский капитал" Михаил Кузовлев, а также заместитель председателя ВЭБ.РФ Сергей Лыков, входивший в правление с 2007 года.

О реформе институтов развития

Реформу институтов развития премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал на оперативном совещании с вице-премьерами 23 ноября 2020 года. Часть институтов войдет в состав ВЭБ.РФ, отдельные - ГТЛК и "ВЭБ-лизинг", МСП Банк и банк "ДОМ.РФ" - будут объединены в более крупные структуры.

Некоторые организации будут ликвидированы, а их функции распределят между ВЭБ.РФ и органами исполнительной власти.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

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