РЖД назначили около 100 дополнительных поездов на праздничные дни июня

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. РЖД назначили около 100 дополнительных рейсов поездов на праздничные дни июня, они будут ходить с 11 по 14 числа по самым востребованным маршрутам. Об этом говорится в официальном Telegram-канале холдинга.

Дополнительные поезда отправятся по маршрутам Москва - Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань, Санкт-Петербург - Москва, Нижний Новгород и Сортавала. Кроме того, они будут курсировать из Ростова-на-Дону в Кисловодск и Имеретинский Курорт, из Петрозаводска в Сортавалу.

Ранее РЖД сообщили, что летом 2021 г. назначат в общей сложности более 1 тыс. дополнительных поездов.

В период отпусков наибольшим спросом у пассажиров пользуются поездки из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Мурманска, Самары, Екатеринбурга, Томска, Челябинска и других городов в направлении популярных курортов Черноморского побережья: Анапы, Адлера, Новороссийска, Имеретинского курорта, отмечали в РЖД.