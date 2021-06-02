Ассоциация "Мой Бизнес" готова помогать сотрудничать крупному и малому бизнесу в регионах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Ассоциация "Мой бизнес" может и готова стать инструментом взаимодействия крупных корпораций и представителей малого и среднего бизнеса в регионах. Об этом сообщил в среду зампредседателя ассоциации Кирилл Лило на Российском форуме малого и среднего предпринимательства, который проходит в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В коне прошлого года нашим профессиональным сообществом было принято решение объединиться в ассоциацию центров "Мой бизнес", которая практически год уже будет, как функционирует в России. Вот это является как раз точкой входа для крупных корпораций, потому что не каждый участник этого рынка сможет дотянуться до каждого региона, до каждого центра "Мой бизнес". Мы предлагаем себя в качестве надежных партнеров в налаживании отношений между крупным и малым бизнесом", - сказал он, выступая на сессии "Малый крупному или крупный малому? Кооперация: как и кому это выгодно?".

Центры "Мой бизнес" оказывают поддержку малому и среднему бизнесу в 84 регионах РФ, открыто более 170 муниципальных представительств. Только в 2020 году ими оказано 570 тыс. услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, охвачено более 10% представителей малого и среднего бизнеса. Эти центры предоставляют комплексную поддержку проектам предпринимателей, в том числе по линии Минсельхоза РФ, инновационного развития, в ряде регионов действуют центры компетенций по повышению производительности труда. Это те точки, где могут взаимодействовать крупный и малый бизнес, отметил Лило. "Наша роль, роль центров "Мой бизнес", заключается в том, чтобы подготовить для крупных корпораций, для крупных участников этой деятельности качественных устойчивых и успешных партнеров", - сказал он, отметив, что успех взаимодействия крупных участников рынка и МСП определяется не только закупочной деятельностью.

Российский форум малого и среднего предпринимательства (Форум МСП) - ежегодное мероприятие для обсуждения текущего состояния малого и среднего бизнеса и мер по увеличению его роли в российской экономике. Организаторами выступают Росконгресс и "Опора России". Мероприятие проходит в рамках Петербургского международного экономического форума.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.