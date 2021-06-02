Правительство прогнозирует инфляцию на уровне 4,5-5% по итогам 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Правительство прогнозирует инфляцию в России от 4,5% до 5% по итогам 2021 года, что выше апрельской оценки, заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов в кулуарах ПМЭФ-2021.

"Моя оценка сейчас - от 4,5% до 5%, она примерно соответствует ожиданиям Минэкономразвития, у Центрального банка оценки чуть выше. Но мы видим, что сейчас происходит на мировых рынках, и это, конечно, некоторую тревогу внушает всем", - сказал он.

В апреле Белоусов заявлял, что правительство ожидает инфляцию в РФ по итогам года в диапазоне от 4% до 4,5%.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников отмечал, что Минэкономразвития сохраняет свой прогноз по годовой инфляции в РФ в 4,3%, сейчас она вышла на плато, после которого снизится.

По прогнозу Банка России, инфляция в 2021 году составит 4,7-5,2% и вернется к цели в 4% в середине 2022 года.

По словам Белоусова, правительство сейчас работает над созданием механизма оценки рисков переноса инфляции. "Мы видим, что в отсутствие экспортных пошлин есть прямой перенос мировой инфляции на внутренние рынки по каналам экспорта. Чтобы оценивать последствия, предлагается сделать следующий механизм, и он сейчас разработан. Строятся индикаторы мировых цен, мы выделили порядка десяти позиций, по которым будем отслеживать. Это основные продукты питания - зерно, растительное масло, это черные металлы, цветные металлы - медь, алюминий, это лес, фрахт и бензин", - рассказал первый вице-премьер. После этого будут выстраиваться модели влияния мировых цен на внутренние цены, то есть индикативная цена. Правительство будет смотреть на отклонения. "Смотрим, насколько отклоняемся, не отклоняемся, насколько возникают угрозы. Выстраиваются профили риска, и тогда соответствующие министерства и правительство в целом получают информацию о том, где возникают риски и какие меры нужно предпринимать дополнительно, чтобы здесь сработать", - пояснил Белоусов.

Оценка ВВП

Оценить ситуацию с ВВП России в 2021 году можно только после прохождения второго квартала, когда из расчета динамики показателя выйдет низкая база прошлого года, ориентировочно в сентябре, заявил Белоусов. "Я ежемесячно провожу совещания по оценке ситуации, последнее было пару дней назад. Я говорю: ребята, когда вот вы рисуете картинки, кривые, графики, вы, пожалуйста, сделайте одну простую вещь - нужно четко понимать, что мы узнаем, где мы находимся, когда ситуация стабилизируется. Это будет где-то в районе сентября. Пройдем "горбы" второго квартала, и тогда мы поймем, растем или снижаемся", - сказал он.

Кроме того, по словам Белоусова, в условиях тех колебаний, которые были в прошлом году, темп роста ВВП в этом году теряет какой-либо смысл.